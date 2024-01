Casal queria fugir para o Marrocos para matar filho por estar "possuído"

Um casal de franceses foi preso no porto de Algeciras, na Espanha, quando se preparava para viajar com o filho, de cinco anos, para o Saara, em Marrocos. O objetivo do casal era matar o filho, acreditando que ele estava "possuído".

Os dois tinham um mandado de prisão europeu e foram localizados quando estavam prestes a embarcar para Tânger. A prisão foi realizada pela Guarda Civil espanhola, que recebeu um pedido de colaboração urgente da Gendarmaria francesa.

A Gendarmaria francesa informou que o casal tinha antecedentes psiquiátricos e havia comunicado a outra pessoa a intenção de viajar para o Saara para sacrificar o filho.

Devido à gravidade dos fatos, a Guarda Civil instalou um dispositivo de segurança nos pontos de saída da península para Marrocos. Isso levou à localização dos pais e do menor.

O homem e a mulher foram presos e colocados à disposição da justiça. O filho, por sua vez, está bem de saúde e foi encaminhado para um abrigo juvenil para receber cuidados, antes de ser devolvido ao seu país de origem.

