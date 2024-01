Homem é flagrado raptando menino de 4 anos em supermercado nos EUA

Câmeras de segurança de um supermercado na Flórida, nos Estados Unidos, registraram o momento em que um homem tentou raptar um menino de 4 anos. O suspeito, identificado como Pablo Pintueles Hernandez, de 64 anos, foi preso cerca de uma hora depois do crime.

As imagens mostram o homem se aproximando da criança, que estava fazendo compras com a família, e a agarrando pelo pulso. Os familiares do menino perceberam a situação e intervieram, impedindo o rapto.

Hernandez estava acompanhado de sua esposa no supermercado e, após terminar as compras, deixou o estabelecimento. No entanto, foi localizado e preso pela polícia.

"Os delegados trabalharam incansavelmente para identificar o suspeito", disse o Gabinete do Xerife do Condado de Lee, em comunicado. "Através de técnicas de investigação, os detectives descobriram que o suspeito agarrou o pulso da criança, puxou-a e disse 'vamos', restringindo os movimentos da criança e ordenando-lhe que andasse com ele".

O xerife do condado, Carmine Marceno, disse que o crime é "incrivelmente perturbador". "Não quero que ninguém no Condado de Lee se sinta inseguro, especialmente numa simples ida às compras", declarou.

Hernandez foi libertado após pagar uma fiança de 100 mil dólares. Ele deverá retornar a tribunal no final deste mês de janeiro.

Pode ver o vídeo compartilhado pelas autoridades na galeria acima.

