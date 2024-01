Padre decepa o próprio pênis após surto psicótico por picada de carrapato

Um padre na República Tcheca foi encontrado desacordado em seu quarto com o pênis decepado e uma faca ao lado dele, após um surto psicótico causado por uma picada de carrapato.

O padre, que não teve sua identidade revelada, estava programado para participar de uma reunião com fiéis da paróquia quando não apareceu. Os fiéis preocupados foram até seu quarto e o encontraram desacordado.

Uma investigação inicial revelou que o padre havia sido picado por um carrapato. A picada causou uma infecção viral que pode ter levado a um surto psicótico, segundo o jornal tcheco Blesk.

Os surtos psicóticos causados por picadas de carrapato são raros, mas podem ocorrer. Os sintomas podem incluir delírios, alucinações e comportamento violento.

A doença é transmitida principalmente pela picada de carrapatos infectados. Também pode ser transmitida pelo consumo de leite não-pasteurizado de animais doentes.

No Reino Unido, o primeiro caso de encefalite transmitida por carrapatos foi confirmado em abril de 2023. A existência de carrapatos contaminados já era conhecida, mas infecções nunca haviam sido confirmadas.

A Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido (UKHSA) recomenda que as pessoas tomem cuidado com carrapatos, utilizando roupas compridas e medidas de proteção em áreas onde esses animais podem ser encontrados, como campos, fazendas e prados.