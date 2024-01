Corpo encontrado em congelador pode ser de mulher desaparecida há 9 anos

Um corpo que foi encontrado no interior de um congelador, em dezembro, em San Diego, no estado norte-americano da Califórnia, pode ser de uma mulher desaparecida há nove anos.

De acordo com a Sky News, que cita a polícia local, pode se tratar de Mary Margaret Haxby-Jones, de 81 anos.

"Com base na investigação efetuada até agora, os detetives acreditam que é possível que Haxby-Jones tenha estado desaparecida ou morta durante nove anos", adiantou fonte policial.

A causa da morte ainda não foi determinada, uma vez que "não há qualquer lesão traumática óbvia no corpo". No entanto, o caso está sendo investigado como "morte suspeita".

As autoridades acreditam que a idosa tenha vivido "durante algum tempo" na habitação e o corpo foi encontrado no dia 23 de dezembro por familiares dos atuais inquilinos, que não têm relação com a vítima, durante uma visita a San Diego.

