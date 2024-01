Mãe faz lista de regras para família e amigos poderem visitar bebê

Nikki Jurcutz - uma ex-paramédica que agora é diretora-executiva da Tiny Hearts, uma empresa especializada em educação infantil, sediada na Austrália - criou uma lista de 10 regras que a sua família e amigos devem seguir quando quiserem visitar o seu bebê recém-nascido.

"Vamos ter a nossa bebê recém-nascida no próximo mês e acabamos de enviar as nossas mensagens sobre algumas das regras que temos para a nossa família e amigos e queria compartilhar com todos vocês", começou dizendo a mulher em uma publicação no Instagram.

Eis as regras que constavam na mensagem:

Não beijar o bebê, por favor;

Se estiver doente, se afaste;

Por favor, não apareça sem avisar;

Lave as mãos antes de pegar no bebê;

Devolva-me o meu bebê se ele estiver chorando;

Por favor, não publique fotos sem pedir;

Pergunte antes de lhe mudar a fralda;

Não usar perfume ou cheiros fortes;

Sem vacina contra a tosse ou covid, sem visitas durante seis semanas;

Sem opiniões, apenas apoio, por favor.

A publicação gerou controvérsia: há quem apoie e quem critique. Uma utilizadora confessou que "antes de ser mãe", uma lista semelhante "parecia exagerado e, francamente, muito rude, controlador e paranóico", mas agora aprendeu que, "de fato, é preciso pedir a algumas pessoas que não façam estas coisas". Outra afirmou que a mensagem devia ser "enviada automaticamente a todos os membros da família antes de qualquer mãe chegar a casa com o bebê".

Contudo, outras mães consideram as medidas exageradas. "Sou o oposto disto... Quero compartilhar a alegria do meu bebê com a minha aldeia! Adoro o fato de todos podermos respeitar as diferenças entre pais e filhos", escreveu uma internauta, enquanto outra mãe considerou que a lista "é pedir muito".

