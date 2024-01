EUA emitiram mais de 1 milhão de vistos para brasileiros em 2023

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A embaixada e os consulados dos Estados Unidos no Brasil anunciaram nesta sexta-feira (5) que emitiram 1,125 milhão de vistos para brasileiros em 2023. A cifra é uma "marca histórica", segundo comunicado assinado pelos órgãos -o texto não fornece, porém, informações sobre a quantidade de documentos expedidos em anos anteriores.

O ano foi marcado por longas filas para obter vistos de turismo ou negócios para o país. Em junho, por exemplo, o tempo de espera para agendar uma entrevista em São Paulo chegou a 630 dias, um recorde de acordo com levantamento da AG Immigration. O período caiu pela metade no mês seguinte.

A espera se devia à demanda acumulada durante a pandemia de Covid-19, durante a qual os EUA chegaram a suspender a emissão de autorizações de entrada não emergenciais para estrangeiros.

Em compensação, o prazo para agendar uma entrevista no consulado paulistano previsto pelo portal do Departamento de Estado americano nesta sexta era de no máximo seis dias. Trata-se do resultado de esforços coordenados "de consulados em todo o país para reduzir os tempos de espera para entrevistas de visto e proporcionar um processo de solicitação simplificado", afirma o comunicado assinado pela embaixada e pelos consulados americanos.

Ainda de acordo com a nota, o consulado de São Paulo foi o líder na emissão dos documentos, tendo concedido quase metade dos mais de 1 milhão de vistos para brasileiros expedidos em 2023. Em seguida, vêm as seções do Rio de Janeiro, com cerca de 25% do total; de Brasília, com 15%, e do Recife, com 10%.

A expectativa de uma cifra alta de emissões no Brasil já tinha sido adiantada à Folha por Julie Stufft, secretária-assistente do setor de vistos do Departamento de Estado americano. Em novembro, ela afirmou ao jornal que quase 1 milhão de vistos de turismo e negócios tinham sido aprovados no país no ano fiscal passado, que foi de outubro de 2022 a outubro de 2023. O número era quase o dobro do registrado no período anterior, quando 625 mil foram concedidas autorizações de viagem.

É possível consultar o tempo de espera para vários tipos de visto nos diferentes consulados dos EUA no país no site do Departamento de Estado americano. Os de turismo são os de classificação B1/B2.