Nunca é tarde demais: Idosa aprende a surfar aos 80 anos com a neta

Uma idosa de 80 anos mostrou que nunca é tarde demais para aprender algo novo. Donna Holmes, que completou 80 anos em novembro, aprendeu a surfar nas Ilhas Fiji com a ajuda da neta, Brisa Hennessy, uma profissional do surf.

O momento foi compartilhado nas redes sociais e já se tornou viral. No vídeo, é possível ver Donna Holmes se lançando nas ondas do mar, com a ajuda da neta.

"Nunca é tarde demais para pegar uma onda, nunca é tarde demais", escreveu Brisa Hennessy na legenda do vídeo. "É tão especial partilhar o meu lugar feliz com a minha avó."

Em entrevista ao programa Good Morning America, Brisa Hennessy contou que o dia em que desafiou a avó a surfar foi perfeito. "Estava sol, não havia vento", disse. "Eu agi como se fosse espontâneo, mas a verdadeira razão pela qual eu queria que ela viesse para as Ilhas Fiji era para surfar comigo."

"Não tínhamos nada para fazer naquele dia e então eu disse: 'Avó, vamos surfar!'", contou. O desafio foi aceito por Donna Holmes, que a neta descreve como uma "senhora fogosa, que não se retém, que procura aventuras, de braços e corações bem abertos".

Hennessy contou que nos próximos planos está já uma nova viagem de surf com a avó. "Há algo em partilhar o amor pelo surf e reviver a magia de surfar a primeira onda", disse.

