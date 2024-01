Norte-americana de 92 anos é a mulher mais velha a praticar ski aquático

Dwan Jacobsen Young, do Utah, nos Estados Unidos, foi reconhecida pelo Guinness World Records como a esquiadora aquática mais velha do mundo. Ela pratica o esporte desde 1961, quando tinha 29 anos.

Young começou a esquiar aquático no Lake Bear, em Utah, e desde então não parou mais. Ela costuma esquiar com os filhos, netos e até bisnetos.

"Sempre fico com frio na barriga antes de entrar na água", disse Young em entrevista ao Guinness World Records. "Mas isso me deixa feliz."

Young não sabia que a família havia enviado uma candidatura para o título em seu nome. No Natal, a família a surpreendeu com a notícia, exibindo um vídeo gravado no verão, onde ela aparecia esquiando.

Após a exibição do vídeo, a filha de Young entregou-lhe o certificado do Guinness World Records.

"Fiquei em choque", disse Young. "Acho que ainda nem acredito."

"É uma honra" ter batido este recorde, acrescentou.

