Menino de 11 anos baleado por policial após pedir ajuda; vídeo

Um menino de 11 anos foi baleado por um policial no Mississippi, nos Estados Unidos. A imagem do menino, Aderrien Murry, ferido no chão, chocou o mundo.

O menino havia ligado para o número de emergência 911 para pedir ajuda. Quando o policial chegou à casa, gritou "Polícia!" e viu Aderrien entrar na sala com as mãos na cabeça.

O policial atirou em Aderrien no peito em uma fração de segundos. O menino foi socorrido e sobreviveu, mas sofreu um colapso pulmonar, perdeu parte do fígado e teve uma costela quebrada.

A família de Aderrien processou o departamento de polícia, acusando-o de negligência e má formação. Eles também pediram que as imagens da bodycam do policial fossem tornadas públicas.

A investigação da polícia concluiu que o policial não cometeu nenhum crime. Ele foi reintegrado ao departamento, mas a família de Aderrien não concorda com a decisão.

O vídeo da bodycam mostra que o policial não sabia que havia crianças na casa. Aderrien havia ligado para o 911 para pedir ajuda porque sua mãe estava sendo ameaçada pelo pai de um de seus filhos.

Na semana passada, antes das imagens serem reveladas, Nakala Murry, mãe de Aderrien, disse que ficou "enojada, indignada e emocionalmente afetada" ao ver o vídeo do filho sendo baleado. Mas ainda assim, ela queria que as imagens fossem divulgadas para que se faça justiça e que a morte de seu filho não seja repetida em outras famílias.

Leia Também: Jovem é morta a tiros em posto de gasolina na Bahia; imagens fortes