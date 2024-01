Família oferece R$ 240 mil a dono de terreno para encontrar corpo

A família de uma mulher morta há mais de 50 anos acaba de oferecer uma quantia monetária ao dono de uma propriedade onde se acredita que ela possa ter sido enterrada.

Muriel McKay era mulher do editor do jornal News of the World. Foi sequestrada em setembro de 1970 e um pedido de resgate foi feito para devolver a mulher à família. Contudo, ela acabou morrendo, vítima de enfarte do miocárdio, estando o seu corpo, desde então, desaparecido.

O suspeito do crime foi preso em 1990 e só recentemente aceitou dar detalhes sobre sucedido à família da vítima.

O assassino a quem foi oferecida uma elevada quantia em troca de informações renunciou à oferta e, pela "sua paz de espírito", acabou revelando que enterrou o corpo numa fazenda de Hertfordshire.

A família tem tentado que o proprietário do espaço os deixe escavar em busca do corpo, tendo agora oferecido a quantia de 40 mil libras (mais de 240 mil reais), segundo a SkyNews, para o compensar pelos danos que possam vir a ser causados.

No ano passado, o homem, um banqueiro, permitiu que a polícia procedesse a investigações numa parte da propriedade, onde não encontraram quaisquer evidências. A família acredita que a polícia procurou no local errado e quer ter acesso à restante propriedade.