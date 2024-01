Homem é preso por matar colega após discussão por controle remoto de tv

Homem é preso por matar colega de casa após discussão por controle remoto

Um homem de Maryland, nos Estados Unidos, foi preso por matar seu colega de casa, após uma discussão por causa de um controle remoto de televisão.

Richard Bennaugh, de 38 anos, foi acusado de homicídio pela morte de Domonique Scott Hayes, de 27 anos, na semana passada.

De acordo com a polícia de Prince George, o incidente aconteceu às 12h30 de quinta-feira. Quando as autoridades chegaram ao local, encontraram a vítima com ferimentos de bala. "Ele foi declarado morto no local", anunciaram.

Segundo se viria a apurar, o suspeito chamou a polícia mais de cinco horas após cometer o crime.

Segundo documentos da investigação, o suspeito estava dormindo no sofá quando acordou e perguntou ao colega de casa onde estava o controle remoto da TV. Richard, que estava com a cabeça tapada com um cobertor, insistiu várias vezes na pergunta, dado que o colega parecia ignorá-lo. Quando se destapou, terá visto Domonique com uma faca na mão, momento em que agarrou numa arma e disparou, tendo depois ido para o quarto, onde se trancou.

O homem alega que não viu a vítima ferida pelo que assumiu que não lhe tinha acertado, motivo pelo qual se deitou e voltou a adormecer.

Assim, foi só quando acordou que percebeu que o colega estava morto.

Bennaugh está detido sem direito a fiança. Ele deve comparecer em tribunal na próxima semana.

