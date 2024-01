Hutis disparam míssil contra navio de guerra dos EUA no Mar Vermelho

Os rebeldes Houthis, do Iémen, lançaram neste domingo um míssil de cruzeiro anti-navio contra um contratorpedeiro dos EUA no Mar Vermelho, mas um caça norte-americano o abateu, conforme informado pelas autoridades de Washington.

Este representa o primeiro ataque dos Houthis reconhecido pelos EUA, ocorrendo após bombardeios coordenados com forças de outros países em resposta aos ataques a navios mercantes no Mar Vermelho.

Os rebeldes alegam solidariedade com os palestinos na Faixa de Gaza, onde as forças israelenses conduzem uma ofensiva em grande escala contra o Hamas. A resposta de Israel já resultou em mais de 23 mil mortos, mais de 59 mil feridos e cerca de 1,9 milhões de deslocados, mergulhando a região em uma grave crise humanitária.

Os Houthis, grupo rebelde xiita aliado do Irã, que assumiram o controle da capital do Iémen em 2014, ainda não reconheceram imediatamente o ataque, conforme informações da agência de notícias Associated Press. Não está claro se os EUA planejam alguma retaliação, mas o Presidente Joe Biden afirmou que não hesitará em tomar medidas adicionais para proteger o povo norte-americano e o livre fluxo do comércio internacional, se necessário.

