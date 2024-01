Mulher compra vestido antigo e acha carta escondida em bolso secreto

Sara Rivers, uma colecionadora de roupas vintage, encontrou um vestido vitoriano em um mercado antigo de Maine, nos Estados Unidos, em 2013. Ela logo percebeu que a peça datava de 1880, apesar de seu estado impecável. Sara comprou o vestido por um valor acima do normal, mas ainda achou que era um bom negócio.

Após 10 anos de posse do vestido, Sara descobriu que ele tinha dois bolsos escondidos. Dentro deles, encontrou dois pedaços de papel com escritos misteriosos. Uma etiqueta cosida no vestido tinha o nome "Bennett" escrito à mão.

Sara começou a pesquisar sobre o vestido e seus misteriosos códigos. Ela criou um blog para pedir ajuda a outros colecionadores e especialistas. Alguns chegaram a especular que a mulher que havia usado o vestido era uma agente secreta e que os códigos eram mensagens em código secreto.

Em 2018, Wayne Chan, um homem apaixonado por códigos, decidiu tentar decifrar os mistérios do vestido. Ele analisou 170 obras sobre códigos, mas nenhum deles coincidia com os códigos de Bennett.

Chan decidiu então investigar os códigos usados para meteorologia no século XIX. Ele descobriu que as mensagens do vestido eram, na verdade, previsões do tempo. Na época, a comunicação por telégrafo era mais cara quanto mais palavras fossem usadas. Assim, as pessoas usavam códigos para economizar dinheiro.

Chan descobriu que os códigos do vestido usavam um código meteorológico telegráfico do século XIX utilizado pelo Corpo de Sinais do Exército, que era o serviço meteorológico nacional dos EUA durante o final do século XIX.

Sara e Chan ainda não descobriram quem era Bennett ou por que ela tinha os códigos nos bolsos do vestido. Mas ambos estão felizes por terem resolvido o principal mistério.

A história do vestido vitoriano com códigos meteorológicos é um lembrete de que mesmo as coisas mais comuns podem ter segredos escondidos.

Leia Também: Os melhores (e piores) looks do Emmy Awards 2024!