Menina bate recorde mundial após subir o Evereste aos 4 anos sem ajuda

Zara, uma menina de 4 anos e 5 meses da República Checa, bateu o recorde mundial da pessoa mais jovem a escalar o Monte Everest sem ajuda. Ela começou a escalada com o pai e o irmão, de 7 anos, no dia 7 de janeiro.

A menina, que nasceu na Malásia, já está acostumada a caminhadas longas e íngremes. Ela costumava caminhar 5 a 10 quilômetros por dia com uma inclinação de 300 a 600 metros. Em 2023, ela fez mais de 2.200 quilômetros na selva, como treino para a escalada do Everest.

A escalada foi feita durante o inverno, em condições climáticas adversas. A temperatura no acampamento base, no dia 1º de janeiro, chegou a -25 ºC. No entanto, a família não enfrentou nenhum problema durante a subida.

"A aclimatação foi muito superior à média, e a pequena Zara, graças à sua muito boa forma física, superou até centenas de outros trekkers", disse o irmão da menina nas redes sociais.

Antes dela, a pessoa mais jovem a chegar ao ponto mais alto do país era um menino indiano de cinco anos.

