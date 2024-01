Taxista devolve R$ 3200 a cliente que esqueceu no carro

O taxista espanhol Jesule Fernández, que é também cantor, usou a rede social TikTok para contar uma história de honestidade. Ele encontrou 600 euros (cerca de R$ 3200) esquecidos no carro por uma cliente e, ao invés de ficar com o dinheiro, decidiu devolver à mulher.

Fernández explicou que a cliente havia deixado o dinheiro e o passaporte dentro do carro. Ele poderia ter ficado com o dinheiro, mas decidiu agir com honestidade. Ele conseguiu identificar a mulher graças ao passaporte e a devolveu os bens.

A história de Fernández teve mais de 20 mil reações no TikTok. O taxista disse que não se importa com a repercussão, pois seu objetivo não era obter reconhecimento. Ele quer conscientizar as pessoas de que nem tudo é dinheiro.

"Eu poderia ter ficado com 600 euros, mas isso estragaria a vida da mulher", disse Fernández.

Ele também contou que muitas vezes é pago menos do que o acordado por seus shows. Ele aproveitou a oportunidade para fazer um apelo à honestidade.

"Temos de ser mais honestos de coração", disse Fernández.

Ele explicou que sua filosofia se baseia na crença de que Deus um dia compensará suas boas ações.

