Após ida ao veterinário, descobre-se: cão mancava para imitar dono

Billy, um cão de nove anos, conquistou o coração de milhões de internautas ao aparecer a mancar ao lado do seu dono, que usava muletas depois de ter partido um tornozelo.

O dono, Russell Jones, ficou preocupado com a saúde do animal e gastou cerca de 300 dólares (cerca de R$ 1500) em veterinários para tentar descobrir o que estava errado. No entanto, os exames não revelaram nenhuma lesão.

Apenas quando a família voltou para casa depois de uma das consultas, Billy começou a correr no jardim e a dor pareceu desaparecer.

Russell percebeu então que o cão estava apenas imitando-o por simpatia.

Esta não é a primeira vez que Billy imita as doenças dos seus donos. Quando a parceira de Russell, Michelle, foi forçada a deitar-se constantemente depois de distender um músculo nas costas, Billy deitava-se repetidamente ao lado dela.

"Billy é a minha alma gémea. Ele está sempre de olho em mim e é muito sentimental. Percebemos que estava a mancar por simpatia. Ele imitava-me porque eu estava a mancar", afirmou Russell.

Michelle partilhou um vídeo do animal a mancar após o acidente de Russell em junho do ano passado. A dupla se tornou uma sensação na Internet.

Veja o momento na galeria acima.

Leia Também: Menina de 3 anos fica 'revoltada' com Nova York; veja as imagens