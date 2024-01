Professora é agredida violentamente por aluno por causa de videogame

Uma professora da Flórida, nos Estados Unidos, foi violentamente agredida por um aluno por causa de um videogame. O ataque, que ocorreu em fevereiro de 2023, foi registrado em vídeo e já foi visto mais de 10 milhões de vezes.

A vítima, Joan Naydich, de 58 anos, ficou com cinco costelas quebradas, um traumatismo craniano e danos psicológicos. O agressor, Brendan Depa, de 18 anos, é um jovem autista que estava inserido em uma turma para alunos com necessidades especiais.

Naydich conta que as agressões de Depa começaram quando ela o proibiu de usar seu videogame Nintendo Switch nas aulas. O jovem era apaixonado por videogames e, quando completava os deveres com sucesso, recebia como prêmio a permissão para jogar por um tempo no final da aula.

Após a chegada de uma professora substituta, Depa foi proibido de jogar na escola. As agressões verbais aumentaram a partir daí, até que, no dia 28 de fevereiro, o jovem atacou Naydich com mais de uma dúzia de pontapés e murros.

A professora, que ainda se recupera do ataque, diz que não fará nenhum esforço para que a pena de Depa seja mais leve. O jovem vai ser sentenciado no dia 31 de janeiro e pode ser condenado a até 30 anos de prisão.

