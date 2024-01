Dois navios da marinha britânica colidem no Barém

Dois navios caça-minas da Marinha Real Britânica colidiram no porto de Barém, no Médio Oriente, na sexta-feira.

Não houve registo de ferimentos, mas foi aberta uma investigação, segundo adiantou o organismo à agência Reuters.

Num vídeo divulgado nas redes sociais, ao qual poderá ver na galeria acima, o HMS Chiddingfold é visto recuando até bater contra o HMS Bangor, que estava atracado.

O contra-almirante Edward Ahlgren, comandante de operações da Marinha Real, indicou que ninguém ficou ferido, mas as embarcações sofreram alguns danos.

"Garanto que uma investigação completa já está em andamento e quaisquer mudanças nos procedimentos que possam evitar novos incidentes serão implementadas rapidamente. Entretanto, o Reino Unido continuará a desempenhar um papel fundamental na garantia da segurança da navegação mercante na região", disse, na rede social X (Twitter).

É que, recorde-se, a Marinha Real Britânica está trabalhando com a Marinha dos EUA, na região do Golfo, para proteger a navegação no Mar Vermelho de um aumento crescente de ataques das forças Huti do Iémen.

Os Hutis dizem agir em solidariedade com o grupo islâmico Hamas, que está em conflito com Israel, em Gaza. Os ataques perturbaram o comércio mundial e suscitaram receios de falhas nos abastecimentos.

