Bebê de 11 meses morre após ser queimado por vapor de radiador nos EUA

Um bebê de 11 meses morreu, na sexta-feira (19), depois de ter sido queimado pelo vapor de um radiador, num apartamento em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

O menino, que estava inconsciente no interior de um quarto, sofreu queimaduras na sequência de um vazamento de vapor de um radiador, segundo informou o departamento da polícia de Nova Iorque, citado pela ABC News.

A criança foi transportada para uma unidade hospitalar, onde foi declarado o óbito.

Entretanto, as autoridades solicitaram uma inspeção ao prédio, já que encontraram tubos de aquecedor “corroídos” no apartamento, que também tinha danos no teto e no soalho.

Foi, por isso, emitida uma ordem de evacuação parcial.

Até ao momento, não há detenções. O caso está sendo investigado.

