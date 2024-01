Casal esconde familiar morto durante 6 anos para receber aposentadoria

Um casal do estado norte-americano do Kansas foi acusado de ter escondido um familiar morto em casa durante seis anos, para receber a aposentadoria do idoso.

O marca-passo de Mike Carroll comprovou que o homem de 81 anos morreu em 2016, mas as autoridades de Overland Park não encontraram o corpo do idoso até 2022, depois de o genro, Kirk Ritter, ter dado conta da morte do sogro, noticiou a Associated Press.

É que, de acordo com o mesmo meio, Lynn Ritter, filha do idoso, e Kirk Ritter, ambos de 61 anos, continuaram usando a conta bancária do homem, enquanto o seu corpo ficava mumificado numa cama da sua residência.

No total, o casal teria retirado 216.067 dólares (mais de 1 milhão de reais) da reforma do idoso.

Ao longo destes seis anos, a dupla, que deverá ser apresentada a tribunal no dia 2 de fevereiro, deu também várias desculpas à família, com motivos pelos quais o homem não podia ser contactado.

