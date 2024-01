Remodelador descobre ossadas em casa de campo centenária

Um remodelador britânico encontrou cerca de 20 ossos enterrados debaixo de uma casa de banho onde estava trabalhando. Jonathan Betts, de 36 anos, estava fazendo obras em uma casa de campo com mais de 200 anos quando fez a descoberta, que compartilhou no TikTok.

"Depois de tirar a privada e o revestimento do chão, descobri que o piso debaixo estava muito podre", explicou Betts. "Isso exigiu que eu cavasse um pouco a terra para fazer meu trabalho direito." Foi aí que ele encontrou as ossadas de um maxilar.

"No fundo, eu sabia que era um animal porque os dentes não se pareciam com os nossos", disse ele. "Mas continuei a cavar porque não queria que esse trabalho fosse encerrado." Betts disse que ficou inicialmente assustado com o achado.

Ao todo, ele encontrou cerca de 20 ossos. Após uma pesquisa, ele descobriu que os ossos pertenciam a um porco.

