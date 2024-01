Falso alarme em San Sebastián: pernas boiando em rio eram de manequim

Uma mulher ligou para os serviços de emergência de San Sebastián, na Espanha, no domingo, 21 de janeiro, alegando ter visto pernas a boiar no rio Urumea. A chamada desencadeou uma rápida operação de resgate e salvamento, com a participação da polícia, da Ertzaintza (polícia autónoma do País Basco) e dos bombeiros.

No entanto, o susto logo se dissipou quando os bombeiros chegaram ao local e identificaram o alegado corpo. Tratava-se, na verdade, da parte inferior de um manequim de plástico.

"Pensávamos que era um corpo e por isso chamámos a polícia. Por sorte, foi apenas uma curiosa anedota", afirmou uma das responsáveis pela confusão, Danusia Goedel.

A mulher disse que estava caminhando pela margem do rio quando viu o que parecia ser um corpo boiando na água. Ela ligou para a polícia, que enviou equipes ao local.

Os bombeiros mergulharam no rio e recuperaram o objeto. Ao examiná-lo, perceberam que se tratava de um manequim.

O caso foi encerrado como um falso alarme.

