Queda de helicóptero de resgate médico mata três tripulantes nos EUA

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Três membros da tripulação de um helicóptero de resgate médico morreram após a aeronave ter caído na noite de sábado em Oklahoma, nos EUA.

O helicóptero estava retornando à base após concluir o transporte de um paciente. "A Air Evac Lifeteam está com o coração partido ao informar que três tripulantes morreram em um incidente ocorrido no sábado, 20 de janeiro", escreveu a empresa neste domingo (21) no Facebook.

A empresa não informou onde o helicóptero caiu e também não divulgou os nomes das vítimas. Equipes da empresa, que possui outras aeronaves, auxiliaram as autoridades nas buscas.

Centro de controle perdeu contato com o helicóptero pouco antes da queda. O acidente ocorreu por volta das 23h30 de sábado (20), perto da cidade de Weatherford, a aproximadamente 113 km quilômetros a oeste de Oklahoma City.

Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos EUA vai investigar o acidente. A Air Evac Lifeteam é uma prestadora de serviços de emergência médica e resgate aéreo que opera em 150 bases em mais de uma dúzia de estados dos EUA, incluindo Oklahoma, diz o site da empresa.