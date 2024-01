Gato de estimação morre de frio após ser atirado de um trem na Rússia

Uma maquinista russa está sendo pressionada a deixar o emprego depois de jogar um gato de estimação para fora de um trem, acreditando que era um animal de rua.

O gato branco e ruivo, conhecido como Twix, escapou de sua caixa de transporte em um trem que viajava entre Yekaterinburg e São Petersburgo em 11 de janeiro. Ele foi encontrado pela maquinista, que o jogou para fora do trem enquanto ele estava parado na cidade de Kirov, a leste de Moscou.

Após a notícia do incidente se espalhar, centenas de pessoas se uniram para procurar o gato, que foi encontrado morto em 20 de janeiro, a cerca de 800 metros dos trilhos do trem onde havia sido deixado. Twix morreu de frio e sofreu uma série de mordidas de animais.

O incidente provocou indignação generalizada na Rússia, com milhares de pessoas acompanhando a história nas redes sociais. Uma petição pedindo que a maquinista seja processada criminalmente reuniu mais de 100 mil assinaturas até domingo.

Até agora, as autoridades locais se recusaram a processar a motorista, que não foi identificada publicamente.

Em um comunicado, a operadora ferroviária estatal russa RZhD afirmou que "lamenta sinceramente" a morte de Twix e prometeu mudar as regras sobre como os funcionários devem abordar animais desacompanhados.

"Lamentamos sinceramente a morte do gato Twix e pedimos desculpas aos seus donos. Para garantir que incidentes semelhantes não aconteçam no futuro, já estão sendo feitas alterações nos documentos utilizados para transportar animais de estimação em trens de longa distância. Os motoristas serão proibidos de retirar animais das carruagens. Em vez disso, os animais serão entregues aos trabalhadores da estação para que eles possam entrar em contato com abrigos de animais", disse a operadora.

