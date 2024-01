Jovem salva bebê de 9 meses após pais morrerem eletrocutados nos EUA

Uma jovem de 18 anos salvou um bebê de 9 meses no dia 17 de janeiro, após um cabo de energia cair em cima do carro dos pais da criança em Oregon, nos Estados Unidos. O casal e um jovem de 15 anos, que era tio do bebê, acabaram morrendo eletrocutados.

Majiah Washington estava em casa quando viu um clarão pela janela. Ao olhar para fora, ela viu um carro com um cabo de energia caído em cima. Um casal estava fora da viatura e a mulher gritava para o homem tirar o bebê do carro.

De acordo com o Good Morning America, Majiah viu o pai do bebê tentando subir uma colina com o bebê ao colo. No entanto, ele escorregou, caiu para trás e seu pé tocou no cabo de energia. A jovem viu então um pequeno fogo seguido de fumaça.

A mãe do bebê correu para ajudar o companheiro, mas também escorregou e tocou na linha de energia. Foi então que Majiah ligou para o 911 para pedir socorro. Ela saiu de casa e viu um rapaz, irmão da mãe do bebê, correndo para o local e escorregando também na linha de energia.

"Eu não sabia o que pensar. Aconteceu tudo tão rápido. Eu estava preocupada com o bebê. Ninguém se mexia", disse Washington. A jovem viu então a cabeça do bebê se mexer e decidiu caminhar até ao local para agarrar a criança.

"Fui até lá, meio agachada. Agarrei no bebê e voltei", disse a jovem, que foi alertada pelos serviços de emergência sobre o risco de eletrocussão. "A única coisa em que consegui pensar foi que ele ainda estava ali", disse a jovem. "Eu não queria que ele caísse de alguma forma... e tocasse no cabo", acrescentou.

A mãe, o pai e o tio do bebê acabaram morrendo eletrocutados no acidente, que foi provocado pela queda de um grande galho de uma árvore devido ao peso do gelo e da neve.

