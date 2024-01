Justiça espanhola julga britânico que postou piada sobre explodir avião

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 20 anos está sendo julgado sob acusação de desordem pública em Madrid, na Espanha, após ter enviado uma mensagem de texto a amigos afirmando que explodiria o avião em que estava. Ele ainda disse que seria do grupo fundamentalista Talibã.

"Estou a caminho para explodir o avião (sou membro do Talibã)", escreveu o jovem. O texto foi enviado por Aditya Verma pelo aplicativo Snapchat antes de o voo do jovem e seus amigos sair do aeroporto de Gatwick, em Londres. Eles estavam a caminho da ilha de Menorca, na Espanha, em julho de 2022. As informações são da BBC Internacional.

Serviços de segurança do Reino Unido teriam interceptado mensagem encaminhada através do uso do wi-fi do aeroporto londrino. Eles informaram o caso às autoridades espanholas enquanto o avião, da companhia EasyJet, ainda estava a caminho da ilha espanhola.

Dois caças espanhóis F-18 foram enviados para "escoltarem o avião" até o pouso. O avião, que tinha cerca de 140 passageiros, foi revistado diversas vezes na ilha.

Verma, que tinha 18 anos à época, foi preso na ocasião. Ele ficou detido por dois dias e depois foi liberto após pagar fiança, segundo o tribunal. Ele voltou ao Reino Unido, onde foi interrogado pelas agências de inteligência locais antes de poder voltar para sua casa, na cidade de Orpington, ao sudeste de Londres.

Se condenado, o jovem deverá pagar multa de até 22,5 mil euros (cerca de R$ 120 mil). O Ministério da Defesa ainda pretende exigir mais 95 mil euros (aproximadamente R$ 510 mil) em multa pelas despesas dos caças.

O resultado do julgamento deve ser divulgados nos próximos dias.

JOVEM CITA 'PIADA' AO FALAR SOBRE O CASO

Verma negou a intenção de 'causar sofrimento ou danos públicos'. No tribunal na segunda-feira (22), o jovem alegou que a mensagem foi "uma piada em um ambiente de grupo privado". Questionado sobre qual o propósito de enviar tal texto, ele respondeu: "Desde a escola, fui chamado de 'Talibã' por causa das minhas características e costumava brincar sobre isso. Eu sei que o Talibã é considerado um grupo terrorista. Era só para fazer as pessoas rirem". O jovem também comentou que quando viu os caças alinhados ao avião em que ele estava pensou que fosse um exercício relacionado à guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

Rapaz cita "momento de loucura". "Foi um momento de loucura do qual me arrependo e sinto muito pelos problemas que causei. Foi uma piada e eu não quis dizer nada com isso", disse Adutya Verma, ao jornal britânico Daily Mail.

Policiais disseram no tribunal que vasculharam o celular de Verma. Os agentes citaram que encontraram apenas pesquisas sobre confrontos entre o Paquistão e a Índia e as possibilidades de um ataque do Estado Islâmico naquela área, mas nada o ligava a jihadistas.

Advogada de jovem reforça que "piada" foi feita em grupo privado. "Quem tem autoridade para intervir em uma piada? Se formos impedidos, como indivíduos, de desfrutar da liberdade de expressão e do direito à privacidade, o que nos resta? Este não é um ato punível. Não houve má intenção."