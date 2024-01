Seis pessoas são encontradas mortas em deserto da Califórnia

Seis pessoas foram encontradas mortas em um cruzamento de estrada remoto no deserto de Mojave, na Califórnia, entre a noite de terça-feira e a manhã de quarta-feira.

As autoridades do condado de São Bernardino foram chamadas para uma área perto da autoestrada 395, fora da comunidade de El Mirage, às 20h15 de terça-feira, e encontraram cinco corpos. O sexto cadáver foi localizado na manhã de quarta-feira.

A porta-voz do departamento do xerife, Mara Rodriguez, disse à Associated Press que as autoridades não conseguiram determinar as causas das mortes.

A área é tão remota que as autoridades precisaram solicitar ajuda da Divisão de Aviação da Patrulha Rodoviária da Califórnia para encontrar o local.

Membros da divisão de investigações especializadas do departamento do xerife foram convocados para conduzir uma investigação de homicídio.

Authorities are investigating the chilling deaths of six people found near a remote town in the Mojave Desert. @DavidMuir reports. https://t.co/jucIq7VnJn pic.twitter.com/FuadR6IsSv — World News Tonight (@ABCWorldNews) January 25, 2024

Leia Também: Mulher é resgatada após passar 15 horas em cima de carro submerso; veja