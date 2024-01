Boeing 757 perde roda dianteira quando se preparava para decolar nos EUA

Um avião Boeing 757 da Delta Air Lines teve um incidente ao perder a roda dianteira durante os procedimentos de decolagem no aeroporto de Atlanta, nos Estados Unidos.

Tudo aconteceu no último sábado e foi confirmado pela Federal Aviation Administration (FAA), órgão regulador da aviação norte-americana. Este evento foi o mais recente e preocupante envolvendo uma aeronave da fabricante.

O voo 982 da Delta Air Lines, programado para decolar do Aeroporto Internacional de Atlanta Hartsfield-Jackson com destino a Bogotá, Colômbia, por volta das 11h15 de sábado (horário local), teve a "roda do nariz solta, rolando colina abaixo", conforme relatório preliminar da agência. Apesar do desembarque de mais de 170 passageiros a bordo, não houve feridos.

A Delta realocou os passageiros em um voo substituto, enquanto a FAA inicia uma investigação sobre o incidente.

Vale lembrar que, em 5 de janeiro passado, um Boeing 737 MAX 9 da Alaska Airlines teve um incidente semelhante com uma porta da cabine, resultando em feridos leves e um pouso seguro em Portland (Oregon), desencadeando uma investigação pela FAA, o primeiro grande problema de segurança em um voo da Boeing desde os acidentes fatais do 737 MAX em 2018 e 2019.

