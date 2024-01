Mãe causa polêmica ao levar filho às compras só de fralda em dia frio

Uma mulher surpreendeu os funcionários e clientes do supermercado Walmart ao entrar no estabelecimento com seu filho vestido apenas com uma fralda, em meio a temperaturas baixas no país. O episódio ocorreu na loja de Jackson, no Mississippi, na última quarta-feira, deixando todos perplexos.

O menino, visivelmente tremendo, estava sendo empurrado num carrinho de compras enquanto a temperatura era inferior a 3ºC. Felicia Nicole, uma funcionária, confrontou a mãe junto com outros clientes diante da situação preocupante.

Um cliente indaga: "O que está acontecendo com você?", enquanto Felicia pede a outros que chamem a polícia, registrando a cena em vídeo. Nas imagens, é possível observar a criança visivelmente tremendo, sofrendo com o frio intenso.

Relatos do Daily Mail indicam que, antes da gravação, um cliente envolveu a criança com seu próprio casaco. Logo em seguida, uma mulher mais velha foi vista vestindo o menino com roupas retiradas da seção de vestuário da loja, enquanto a mãe parecia distraída com o celular.

A funcionária que registrou o incidente e compartilhou nas redes sociais foi posteriormente demitida. Ela afirma não ter considerado as consequências de suas ações, destacando que seu único objetivo era preservar o bem-estar da criança. O vídeo foi supostamente removido das redes sociais para proteger a identidade do menor.

