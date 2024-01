Jovem que brincou sobre bomba em avião e fez ativar caça F18 é absolvido

A justiça espanhola absolveu um jovem britânico que fez uma piada sobre terrorismo antes de embarcar num avião, levando a que a aeronave fosse escoltada por um caça F18.

Tinha sido pedido, inicialmente, que o jovem pagasse uma multa de 22.500 euros por desordem pública, bem como uma indenização por responsabilidade civil de 94.782 euros, a favor do Ministério da Defesa espanhol.

O caso aconteceu a 3 de julho de 2022, quando o jovem enviou uma mensagem a amigos num grupo privado, antes de embarcar num voo que o levaria de Londres, no Reino Unido, para Menorca, em Espanha, dizendo: 'A caminho de rebentar com o avião (Sou um membro dos talibã)'.

A mensagem foi captada pelas autoridades e, quando sobrevoava Espanha, o exército do país ativou um caça F18 para escoltar o avião até Menorca. Uma vez em terra, foi necessário isolar a aeronave, enquanto era analisada a ameaça de bomba.

O juiz considerou, no entanto, que as suas ações não podem ser consideradas crime, porque da atuação do jovem "não é revelada nem remotamente inferida a intenção de provocar a mobilização do avião do exército, ou de qualquer outro serviço policial, de assistência ou de salvamento".

"Não se pode ignorar que a referida mensagem e a fotografia não são enviadas a nenhum organismo oficial, nem lhes é dada qualquer publicidade, o que conduziria inevitavelmente à correspondente mobilização dos serviços policiais, de assistência ou de salvamento competentes, o que se revela como o que mais apropriado se o objetivo for provocar a mobilização desses serviços", realçou o magistrado.

Mais, a mensagem foi enviada num "ambiente estritamente privado entre o réu e os seus amigos, num grupo privado a que só eles têm acesso". Afirmou ainda que não se sabe como é que os serviços britânicos tiveram acesso à fotografia e à mensagem associada.