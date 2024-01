Incêndio em casa mata cinco crianças e uma mulher

Um incêndio numa casa em Noorvik, uma comunidade Inupiat no Alasca, EUA, matou cinco crianças e uma mulher, de acordo com a ABC News. O caso aconteceu nesta quarta-feira (24).

As crianças tinham entre 9 e 16 anos de idade. As autoridades não divulgaram os seus nomes até que o gabinete do examinador médico conclua a identificação.

O incêndio começou por volta das 6h da manhã e foi controlado pelos bombeiros cerca de uma hora depois. No entanto, a casa foi completamente destruída.

As autoridades suspeitam que as chamas tenham começado junto a um forno em más condições. A investigação sobre as causas do incêndio continua em andamento.

A tragédia causou comoção na comunidade local. O prefeito de Noorvik, David Samuelson, disse que a vila está "em estado de choque".

