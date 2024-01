Bailarina alérgica a amendoins morre após comer bolachas mal rotuladas

Uma bailarina profissional de 25 anos de idade, natural da Inglaterra, que se mudou para Nova Iorque, Estados Unidos, para prosseguir na sua carreira, morreu depois de ter comido bolachas que continham amendoins e que estavam com um rótulo errado - parte de um lote que foi entretanto recolhido.

Órla Baxendale morreu no dia 11 de janeiro após ter sofrido um choque anafilático resultante de uma reação alérgica grave, revelou um comunicado no site da Gair, Gair, Conason, Rubinowitz, Bloom, Hershenhorn, Steigman & Mackauf, citado pela Associated Press.

"A sua paixão pela dança ia muito para além de um único estilo, pois era uma excelente bailarina de ballet, dança contemporânea e dança de salão irlandesa", lê-se no obituário online de Órla, nascida em East Lancashire, Inglaterra.

Os biscoitos continham amendoins como ingrediente não listado no rótulo e a jovem comeu-os numa reunião em Connecticut, revelaram as autoridades estatais de saúde e proteção do consumidor.

O retalhista Stew Leonard's anunciou, nesta terça-feira, que as bolachas Vanilla Florentine vendidas nas suas lojas em Danbury e Newington, no Connecticut, entre 6 de novembro e 31 de dezembro, foram recolhidas em parceria com a Food and Drug Administration. A empresa disse que cerca de 500 pacotes de biscoitos foram vendidos.

Stew Leonard Jr., presidente e diretor executivo do retalhista, afirmou, num vídeo publicado na quarta-feira, que o fornecedor - a empresa Cookies United, sediada em Long Island - trocou as nozes de soja por amendoins na receita sem notificar o diretor de segurança.

A Cookies United afirmou, num comunicado, que notificou a Stew Leonard's em julho passado de que o produto continha amendoins e que todos os produtos enviados para o retalhista tinham sido rotulados em conformidade. A Cookies United afirmou que o rótulo incorreto foi criado pela Stew Leonard's.

As autoridades emitiram outro alerta, esta quinta-feira, a dar conta que os mesmos biscoitos também continham ovos, que também não estavam listados no rótulo e podem causar reações alérgicas.

Os amendoins e os ovos estão entre os nove principais alergênicos alimentares identificados na legislação federal, que exige que esses ingredientes sejam indicados nas embalagens dos alimentos.

Leia Também: Os alimentos que ajudam a queimar mais gorduras durante a noite