Menina asmática morre aos 9 anos devido a poluição; mãe processa governo

A mãe de Ella Adoo-Kissi-Debrah, uma menina de 9 anos que morreu em 2013 por causa de um ataque de asma provocado pela poluição atmosférica, entrou com um processo contra o governo britânico no Supremo Tribunal, de acordo com o The Mirror.

Ella, que vivia em Londres, foi a primeira pessoa no mundo a ter a poluição atmosférica como causa da morte registrada. A mãe dela, Rosamund Adoo-Kissi-Debrah, acusa três departamentos governamentais - o Ministério do Ambiente, dos Transportes e da Saúde - de serem responsáveis pela "doença e morte prematura" da filha.

O advogado de Rosamund, Mark McDonald, disse que o processo não é sobre dinheiro, mas sim sobre obter mudanças para evitar que outras crianças morram da mesma forma. Ele afirmou que o processo é único porque estabelece o "direito ao ar puro" ao abrigo da Lei dos Direitos Humanos.

O governo britânico já se manifestou contra o processo, dizendo que não concorda que suas ações possam ser consideradas responsáveis pela morte de Ella.