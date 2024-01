EUA abatem míssil disparado por Hutis contra navio militar norte-americano

Os Estados Unidos interceptaram um míssil balístico disparado pelos rebeldes hutis do Iêmen contra um navio militar norte-americano no Golfo de Aden, nesta quinta-feira (26).

O míssil foi destruído sem causar danos ou vítimas, segundo um comunicado do Comando Central dos EUA (Centcom). O navio atacado era um contratorpedeiro da classe Arleigh Burke.

A agência britânica de segurança marítima UKMTO informou que dois mísseis também explodiram perto de um navio no sul do Iêmen. A empresa de gestão de riscos marítimos Ambrey relatou uma explosão na mesma área, junto de um petroleiro com bandeira do Panamá e afiliado à Índia.

Os EUA e o Reino Unido têm intensificado os ataques contra os hutis em resposta ao aumento dos ataques do grupo terrorista nas últimas semanas no Mar Vermelho e no Golfo de Aden.

Os hutis, apoiados pelo Irã, controlam grande parte do Iêmen, depois de quase uma década de guerra contra o governo. O conflito já provocou uma das piores crises humanitárias do mundo.

