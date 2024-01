Norte-americano é preso na Espanha após contratar homem para matar irmãos

Um cidadão norte-americano foi preso no Aeroporto de Manises, na comunidade espanhola de Valência, por ser suspeito de ter organizado o homicídio dos seus três irmãos, nos Estados Unidos, e fugido do país. Segundo a estação espanhola Telecinco, a detenção foi efetuada pela Polícia Nacional, em colaboração com o FBI.

O crime aconteceu em 2021, quando o suspeito contratou um homem para matar os três irmãos, para que não testemunhassem contra ele num julgamento.

No dia do ataque, um homem armado entrou na casa da família através da garagem e atingiu os três irmãos. Uma jovem, de 18 anos, teve morte imediata devido a ferimentos de bala na cabeça e os outros dois irmãos ficaram gravemente feridos após terem sido atingidos no rosto e na cabeça. O pai também estava na habitação, mas conseguiu fugir quando começou o tiroteio.

Os agentes, por não conseguirem encontrar qualquer informação que lhes permitisse localizar o homem, centraram a investigação na esposa do suspeito, que tinha viajado recentemente para os Estados Unidos, depois do nascimento do seu filho.

As autoridades conseguiram então apurar que a mulher iria viajar novamente para Valência, na Espanha, fazendo uma escala em Madrid e montaram uma operação policial nos dois aeroportos. O homem acabou por ser preso em Valência quando esperava a chegada da mulher.