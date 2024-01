Russo viaja sem passaporte ou passagem para os EUA; está sendo condenado

Um homem russo foi condenado por viajar sem passaporte ou passagem para os Estados Unidos, em novembro de 2023. Sergey Vladimirovich Ochigava, de 46 anos, foi considerado culpado de uma acusação de ser passageiro clandestino num avião, após um julgamento de três dias em um tribunal federal em Los Angeles.

Ochigava chegou ao Aeroporto Internacional de Los Angeles no dia 4 de novembro, a bordo do voo 931 da Scandinavian Airlines, proveniente de Copenhague, na Dinamarca. Um funcionário da Alfândega e Proteção das Fronteiras dos Estados Unidos não conseguiu encontrar o nome dele na lista de passageiros ou em qualquer outro voo internacional de chegada.

Os promotores apresentaram provas no julgamento que mostraram que Ochigava entrou no terminal do Aeroporto de Copenhague sem cartão de embarque, ultrapassando um passageiro desprevenido através de um torniquete de segurança. No dia seguinte, embarcou no avião sem ser detectado.

A tripulação do avião disse aos investigadores que, durante a partida do voo, Ochigava estava sentado em um lugar que deveria estar desocupado. Depois da partida, continuou a vagar pelo avião, mudando de lugar e tentando falar com outros passageiros, que o ignoraram.

O homem também comeu "duas refeições durante cada serviço de refeições e, em uma certa altura, tentou comer o chocolate que pertencia aos membros da tripulação de cabine", segundo a queixa.

Os agentes da Alfândega e Proteção das Fronteiras revistaram a mala de Ochigava e encontraram o que "pareciam ser cartões de identificação russos e um cartão de identificação israelense" e, no seu celular, uma fotografia que mostrava parcialmente um passaporte com o seu nome, data de nascimento e número de passaporte, mas não a sua fotografia.

Ochigava "deu informações falsas e enganosas sobre a sua viagem para os Estados Unidos, incluindo dizer inicialmente que tinha deixado o seu passaporte americano no avião e que não dormia há três dias e não compreendia o que se estava a passar", deu ainda conta a queixa.

O homem pode ser condenado a uma pena máxima de cinco anos de prisão federal quando for sentenciado a 5 de fevereiro.

Leia Também: Minas Gerais tem explosão de casos de dengue e vai decretar emergência