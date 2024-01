Gêmeas siamesas separadas há um ano vivem vida normal; veja como estão

AmieLynn e JamieLynn Finley, gêmeas siamesas que nasceram unidas pelo peito e compartilhavam o mesmo fígado, foram separadas há um ano. Hoje, as meninas vivem uma vida normal, como qualquer outra criança.

As gêmeas nasceram em outubro de 2022 e foram submetidas a uma cirurgia de separação em janeiro do ano seguinte. A operação, que durou 11 horas, foi realizada por uma equipe de mais de 50 profissionais do Cook Children's Medical Center, no Texas, nos Estados Unidos.

Os pais das meninas, Amanda Arciniega e James Finley, disseram que mantiveram a esperança durante todo o tratamento. "Foi um desafio, mas sabíamos que era o melhor para elas", disse Arciniega.

Após a cirurgia, as meninas tiveram que passar por um período de recuperação, mas hoje estão saudáveis e em casa. AmieLynn, que teve alguns desafios iniciais, agora está bem e já anda e fala.

O pai das meninas disse que elas são muito diferentes. AmieLynn é "uma alma gentil", enquanto JaimeLynn é um "pequeno fogo de artifício". Ele espera que as crianças permaneçam sempre amigas, quando crescerem.

"Só espero que elas fiquem juntas, fiquem próximas, sejam irmãs. Digo-lhes sempre isso", disse Finley.

Leia Também: Gato põe as 'garras de fora' e esbofeteia júri no Arizona; veja o vídeo