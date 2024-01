Menino de 9 anos é morto pela mãe; 60 pedidos de ajuda foram feitos

Alfie Steele, um garoto de nove anos, faleceu em fevereiro de 2021 após ser vítima de "abusos físicos e emocionais extremos pelas mãos de sua mãe" e do padrasto, em Droitwich, Inglaterra, conforme relatório recente da Polícia de West Mercia divulgado nesta sexta-feira.

Uma investigação da BBC revelou que mais de 60 chamadas foram feitas para autoridades e serviços sociais alertando sobre a situação da criança. A mãe, Carla Scott, foi condenada a 27 anos por homicídio involuntário em junho de 2023, enquanto o padrasto, Dirk Howell, recebeu uma sentença de 32 anos pelo mesmo crime.

O relatório destaca preocupações sobre o histórico criminal, agressividade e consumo de drogas de Howell, apontando que poderiam ter sido tomadas medidas adicionais para proteger Alfie.

O avô do menino lamentou as oportunidades perdidas e denunciou que suas várias notificações aos serviços sociais sobre o genro não resultaram em ações. Alfie sofreu anos de abuso, sendo submetido a castigos sádicos, e na época de sua morte apresentava mais de 50 ferimentos corporais.

Today (Friday 26 January), the Worcestershire Safeguarding Children Partnership have released a Child Safeguarding Practice Review following the murder of nine-year-old Alfie Steele in Droitwich.



