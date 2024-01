Elefante bebê cai em 'armadilha' lamacenta e é salvo pela família; veja

O momento em que uma manada de elefantes resgatou um filhote que ficou preso na lama no Parque Nacional dos Elefantes de Addo, na África do Sul, comoveu uma turista que passava por lá.

A mulher, que estava de lua de mel, registrou o momento e compartilhou o vídeo nas redes sociais. As imagens rapidamente se tornaram virais.

"Era nosso primeiro passeio de carro no parque. Entramos pelo portão Mathyolweni, no sul. Dirigimo-nos diretamente para o acampamento principal quando nos deparamos com nossa primeira grande manada de elefantes. Os elefantes, grandes e pequenos, estavam todos aproveitando uma pequena piscina de água lamacenta. Os elefantes maiores já tinham bebido e agora os mais novos estavam a ter a sua vez", explicou a mulher na página do YouTube da Latest Sightings.

Durante a visita, a mulher viu "uma cria amorosa entre os familiares maiores". O filhote também estava tentando chegar à água enlameada. No entanto, por ser tão pequeno, precisava chegar mesmo à beira da água para ter alguma chance de beber um gole. Infelizmente, isso significava que estava na parte escorregadia do brejo", detalhou.

Num instante, o filhote acabou escorregando e desaparecendo na lama. "Houve uma sensação imediata de pânico em toda a manada. Os elefantes mais próximos da água correram para lá e esticaram suas trombas tentando desesperadamente puxar o bebê para fora", explicou a mulher, acrescentando que o bebê era muito pequeno e fraco para se agarrar.

Nas imagens compartilhadas é possível ver que mais de um elefante entrou na lama para ajudar o filhote a sair. A situação teve um final feliz, com o pequeno elefante saindo daquela "armadilha".

Veja o momento na galeria acima.

Leia Também: Após perder bebê, mulher se sensibiliza com a apoio dos vizinhos; veja