Mulher fica presa em teleférico nos EUA por 15 horas a -5ºC

Uma mulher ficou presa em um teleférico em um resort em Lake Tahoe, nos Estados Unidos, na quinta-feira, 26 de janeiro. Monica Laso, de 30 anos, ficou presa por mais de 15 horas, em temperaturas que chegaram a -5ºC.

Monica entrou no teleférico por volta das 17h para descer a montanha, já que estava cansada. No entanto, o teleférico parou pouco tempo depois. A mulher gritou por socorro, mas ninguém a ouviu.

Monica passou a noite toda no teleférico, sem comida ou água. Ela também não tinha um telefone celular, o que dificultou ainda mais a sua situação.

Os amigos de Monica entraram em contato com a polícia, que iniciou as buscas. No entanto, a mulher só foi encontrada na manhã de sexta-feira, quando o teleférico voltou a funcionar.

Os bombeiros foram chamados ao local para socorrer a vítima. Monica recusou ser levada ao hospital, mas o caso surpreendeu os bombeiros. "Nunca vi nada parecido", disse um dos operacionais.

O caso está sendo investigado pela estação de esqui, que afirmou que a segurança dos hóspedes é sua maior preocupação.

