Homem acusa irmãs de matarem pai com ansiolíticos para ficar com herança

Um homem apresentou queixa contra duas das suas irmãs, acusando-as de terem matado o próprio pai com doses elevadas de um ansiolítico para ficarem com a herança. A denúncia chegou em um tribunal de Málaga, na Espanha, segundo o jornal El Mundo.

De acordo com a queixa, as irmãs "precisavam cada vez mais do dinheiro do pai" e davam-lhe doses elevadas de Diazepam para que "adormecesse e se calasse".

No último dia 5 de janeiro, o homem foi internado num hospital de Málaga por falência de órgãos e acabou morrendo. O relatório médico, a que a agência de notícias espanhola Efe teve acesso, indica que a causa da morte foi intoxicação por drogas com fim autolesivo.

Segundo Paola Martínez Ledesma, advogada do homem que fez a denúncia, a vítima era "incapaz de atentar contra a sua vida" e as irmãs terian admitido que deram medicamentos misturados com água ao pai e, após a morte, "tiveram pressa" em cremar o corpo.

O homem defende que as irmãs o "intoxicaram para poderem liquidar e gerir os seus bens". No entanto, "as discussões financeiras continuaram, mesmo durante o velório, demonstrando uma falta de respeito e consideração pelo falecido".

Após a morte, as irmãs foram a casa do pai para jogar os comprimidos fora, com o objetivo de "fazer desaparecer a prova do resto dos comprimidos que lhe estavam dando sem o seu consentimento e para simular um suicídio".