Jovem fica gravemente ferida após ser mordida por tubarão na Austrália

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher ficou gravemente ferida após ser mordida por um tubarão enquanto nadava em uma área próxima a um píer particular no porto de Sydney, na Austrália.

Um porta-voz do serviço de resgate de New South Wales informou que a mulher sofreu ferimentos graves e corre o risco de perder a pena. A jovem, de 25 anos, foi mordida na perna direita, em Elizabeth Bay, New South Wales, por volta das 19h45 desta segunda-feira (29) (horário local), segundo apurou o jornal The Guardian.

A vítima foi retirada da água com um sangramento grave. Um veterinário que passava pelo local auxiliou a mulher, aplicando um torniquete em sua perna para estancar a hemorragia, antes da chegada dos paramédicos. A jovem foi levada de helicóptero ao Hospital St Vincents, onde permanece internada.

Segundo as autoridades, a mulher foi provavelmente mordida por um tubarão-touro. A polícia de New South Wales disse que agentes vinculados ao Comando da Área Policial de Kings Cross auxiliaram os paramédicos no local.

A polícia foi informada de que a jovem estava se afastando do píer [enquanto nadava] no momento do ataque. O Comando da Área Marinha está patrulhando a área por precaução. Porta-voz da polícia ao portal de notícias australiano News.com.au.

O tubarão-touro alcança 3,9 metros de comprimento e possui a mordida mais forte entre as espécies, com uma carga de 6.000 newtons.