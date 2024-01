Região portuguesa dos Açores é atingida por fortes chuvas e inundações

O mau tempo que atingiu os Açores nas últimas horas causou mais de 30 ocorrências em quatro ilhas, a maioria no concelho de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.

Segundo a Câmara Municipal de Ponta Delgada, o Serviço Municipal de Proteção Civil registou, até à noite de segunda-feira, 29 de janeiro, 25 ocorrências nas freguesias dos Arrifes, Ginetes, Feteiras, Mosteiros, Sete Cidades, Pilar da Bretanha, Remédios, Santa Bárbara, Santo António e Capelas.

Todas as situações referem-se a inundações em casas e ruas e bloqueio de estradas.

Nas redes sociais, moradores destas regiões compartilharam vídeos e imagens da situação.

Nas Sete Cidades, por exemplo, as estradas ficaram completamente inundadas e os carros tiveram dificuldades para circular. No grupo de Facebook do local, um vídeo mostra a lagoa transbordando.

No bairro dos Mosteiros, uma estrada também ficou inundada.

A Proteção Civil dos Açores está acompanhando a situação e prestando apoio às famílias afetadas.

Localização dos Açores

Os Açores são um arquipélago de nove ilhas no Oceano Atlântico, a cerca de 1.500 quilômetros da costa de Portugal. As ilhas mais conhecidas são São Miguel, Terceira, Faial, Pico, São Jorge e Flores.

As ilhas dos Açores são de origem vulcânica e têm uma paisagem deslumbrante, com montanhas, florestas, praias e lagoas. O clima é temperado, com temperaturas médias anuais entre 15 e 25 graus Celsius.

Leia Também: Policial salva dois labradores presos em lago de gelo; veja o momento