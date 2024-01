Jesus sexualizado? Cartaz para Semana Santa de Sevilha causa polêmica

O cartaz oficial da Semana Santa de Sevilha, no sul da Espanha, está causando polêmica.

A imagem, apresentada no sábado, deveria ser 'espalhada' um pouco por toda a cidade como forma de anunciar o evento, mas acabaram pedindo que fosse retirado uma vez que muitos a consideraram ofensiva.

A obra é do artista da terra, Salustiano García, e nela pode ver-se um Jesus Cristo coberto com um pano branco apenas da cintura para baixo.

Nas redes sociais, a imagem causou polêmica com uma uma associação católica ultraconservadora denunciando, inclusive, o seu caráter "sexualizado".

Entre as criticas apresentadas, há quem considere que se trata de uma imagem efeminada de Jesus Cristo e outros dizem que a imagem em causa é provocadora.

Na segunda-feira, uma petição para eliminar a imagem da campanha de promoção da Semana Santa contava já com 10 mil assinaturas.

"É preciso estar doente para ver sexualidade no meu Cristo", afirmou o autor da peça, que revela que usou o filho como modelo para o cartaz.

"Nós os dois rimos com esta polêmica e estamos muito surpresos com a politização que está a ser feita com o quadro", afirma o artista, que tem trabalhos expostos por todo o mundo.

