Menino de 13 anos mata homem que bloqueava corredor de ônibus nos EUA

Um menino de 13 anos foi acusado de matar a tiro um homem cuja perna bloqueava o corredor de dentro de um ônibus público de Denver, no Colorado, EUA, no fim de semana passado.

O menino, cujo nome não foi divulgado por ser menor de idade, teve uma "troca verbal" com a vítima de 60 anos antes de disparar contra ele no ônibus no sudoeste de Denver, revelou a polícia em comunicado, citado pela Associated Press (AP).

Uma outra pessoa também sofreu ferimentos leves como resultado do disparo.

O menor foi preso e está sob investigação por suspeita de homicídio em primeiro grau.

A causa provável não foi disponibilizada publicamente devido ao fato de o suspeito ser menor de idade.