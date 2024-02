Vídeo em 360º do Monte Evereste impressiona nas redes sociais

Um vídeo publicado na rede social X (antigo Twitter) na quinta-feira está se tornando viral, com quase 36 milhões de visualizações até o momento.

As imagens capturam o momento em que vários alpinistas se encontram no Monte Evereste, a montanha mais alta do mundo. Além da altitude impressionante e do feito em si, a forma como o vídeo foi gravado está deslumbrando os usuários das redes sociais: em 360º.

"No topo do mundo. Obrigada a Deus por esta criação", escreveu um usuário. "Sempre tive um fascínio pelo Evereste. Já li muito sobre o local e vi tudo sobre ele. Parece incrível", comentou outro.

"Que interessante. Parece que podem facilmente cair e que não há muito espaço para as pessoas subirem", observou um usuário, referindo-se à forma de filmagem. Outro usuário comentou: "O efeito faz parecer com o que o topo do Evereste tem um metro quadrado".

O vídeo oferece uma visão única e imersiva da experiência de estar no topo do mundo, proporcionando aos espectadores a sensação de estar lado a lado com os alpinistas enquanto eles conquistam essa incrível façanha.

Veja o vídeo na galeria acima.

