Pai manda filha para escola de pijama para lhe uma dar "lição"

Um pai britânico enviou sua filha de sete anos para a escola de pijama como uma "lição" devido às birras matinais na hora de se vestir. O que ele não esperava era a reação furiosa da esposa, que parou de falar com ele.

O relato, compartilhado pelo próprio homem no Reddit, descreve a dificuldade diária de vestir a filha Elsie e como, sem paciência para mais discussões, decidiu permitir que ela fosse para a escola de pijama.

Apesar do choque inicial da criança, a manhã transcorreu mais tranquilamente. No entanto, no caminho para a escola, Elsie começou a preocupar-se com a reação na escola. O pai manteve-se firme, recusando-se a levá-la de volta para casa.

Quando a esposa descobriu a situação ao buscar a menina na escola, ficou indignada, acusando o marido de "envergonhá-la", ser um "mau pai" e agir de forma "cruel". Apesar de a mulher não falar com ele há vários dias, muitos internautas apoiaram o homem, considerando a ação uma "lição inofensiva".

