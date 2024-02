Trump não tem imunidade presidencial no processo dos ataques ao Capitólio

Donald Trump não tem imunidade presidencial e pode ser processado sob a acusação de conspirar para anular as eleições de 2020, decidiu um tribunal em Washington DC, nos EUA.

A notícia, divulgada pela BBC, revela ainda que este é um revés para Trump e que se espera que o ex-presidente apele da decisão, o que significa que o caso poderá acabar no Supremo.

A decisão ocorre um mês depois que os advogados de Trump argumentarem que ele gozava de imunidade criminal face às acusações de ter tentado mudar ilegalmente os resultados das eleições de 2020.

Trump é acusado de vários crimes relacionados com a invasão ao Capitólio, em janeiro de 2021, bem como por tentativas de reverter o resultado das eleições presidenciais de 2020, que perdeu para Biden.

O ex-presidente nega todas as acusações e continua alegando que as eleições foram roubadas - algo que várias decisões jurídicas, entidades independentes e órgãos de comunicação refutam. Afirma ainda que as acusações com base na 14.ª emenda, são um abuso do sistema.

