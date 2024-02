Jovem acorda com manchas e inchaço nos olhos e intriga a web

Um vídeo publicado por Gustavo Henrique, de 20 anos, intrigou a web nesta semana. O jovem acordou com a região dos olhos manchada de verde e com um inchaço significativo. No dia seguinte, o inchaço diminuiu, mas a área ficou roxa. O vídeo foi postado no TikTok.

Gustavo não sabe o que causou a reação. "Não sei se foi alguma reação alérgica, sou bem alérgico a tudo. Mas, simplesmente, não sei o que pode ter acontecido", disse ele. O jovem relata sentir dor ao tocar o local e que a luz do sol também o incomoda.

"(Estavam) ardendo bastante, inchados, lacrimejando muito. Não sei o que pode ter acontecido", contou em vídeo que já conta com quase 10 milhões de visualizações.

Nos comentários do vídeo, muitos internautas sugeriram que a causa poderia ser uma mordida de barata. Gustavo, que não sabia que baratas mordiam, disse que não tinha percebido nenhum inseto em seu quarto.

Ele fez uma consulta médica, mas ainda não tem um diagnóstico definitivo. "Fiz uma consulta básica e não foi nenhum bicho, mas tem que esperar outros resultados para saber o que aconteceu. Qualquer atualização, eu mostro", disse ele.

Leia Também: Escorpião viaja em mala de mulher e é descoberto duas semanas depois