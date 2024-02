Pais 'causam' fila em supermercado por causa da filha; web se divide

Costuma-se dizer que os pais são a primeira e melhor escola de seus filhos, especialmente quando se trata de confiança e independência. Por esse motivo, esta mãe não hesitou em causar uma grande confusão nas filas de acesso às caixas automáticas durante uma ida às compras, tudo em prol de um momento de aprendizado.

A cada semana, a mulher e seu companheiro levam a filha de um ano para fazer compras em um supermercado local, contando com a participação dela no momento de "fazer contas". O objetivo é integrar a criança nas tarefas familiares. No entanto, recentemente, as imagens desse momento se tornaram virais em um domingo.

"A fila está aumentando, as pessoas estão nos olhando, mas não nos importamos porque nossa filha está aprendendo, e apressá-la só causará ansiedade", escreveu Ash, a mãe. O vídeo gerou debate sobre os ensinamentos, com muitos acreditando que a mãe deveria considerar as pessoas na fila esperando.

"Manter a atenção e considerar os outros é outro ensinamento importante que ela poderia dar aos filhos", escreveu um internauta. Embora em menor número, muitos também apoiaram a forma de educar de Ash, afirmando que sua atitude é um exemplo, e que a partir de agora seguirão seu exemplo. "Eles têm apenas uma infância, não vamos apressá-los", dizem.

